Kim Kardashian alay konusu oldu: O fotoğrafı anında sildi
Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian Instagram'da bir fotoğraf paylaştı. Takipçileri, bacaklarına photoshop yaptığını fark edince, Kardashian resmi hemen sildi.
Kim Kardashian kendi markasına ait olan mayo ile fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bir bacağının diğerinden daha ince olduğunu fark eden takipçileri yorum kısmına Kim'i photoshop yapmak ile suçladılar.
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Fotoğrafa aşırı yorum gelince ünlü isim fotoğrafı silmek zorunda kaldı.
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Fotoğrafı silen Kim, daha sonra başka bir fotoğraf paylaştı. Fakat yaptığı photoshop kendisini sadece Instagram değil, ayrıca Twitter'da da günün konusu olmaktan kurtaramadı. Bazı takipçileri "Kim senin bacaklarına ne oldu böyle?" diye yorum yaptı.
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