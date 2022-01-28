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Kim Kardashian alay konusu oldu: O fotoğrafı anında sildi

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian Instagram'da bir fotoğraf paylaştı. Takipçileri, bacaklarına photoshop yaptığını fark edince, Kardashian resmi hemen sildi.

Kim Kardashian alay konusu oldu: O fotoğrafı anında sildi - Resim: 1

Kim Kardashian kendi markasına ait olan mayo ile fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kim Kardashian alay konusu oldu: O fotoğrafı anında sildi - Resim: 2

Bir bacağının diğerinden daha ince olduğunu fark eden takipçileri yorum kısmına Kim'i photoshop yapmak ile suçladılar.

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Kim Kardashian alay konusu oldu: O fotoğrafı anında sildi - Resim: 3

Fotoğrafa aşırı yorum gelince ünlü isim fotoğrafı silmek zorunda kaldı.

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Kim Kardashian alay konusu oldu: O fotoğrafı anında sildi - Resim: 4

Fotoğrafı silen Kim, daha sonra başka bir fotoğraf paylaştı. Fakat yaptığı photoshop kendisini sadece Instagram değil, ayrıca Twitter'da da günün konusu olmaktan kurtaramadı. Bazı takipçileri "Kim senin bacaklarına ne oldu böyle?" diye yorum yaptı.

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