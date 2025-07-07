Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı hem itirafı hem de kararıylaherkesi şaşırttı
ATV ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümünde 500 bin TL'lik soruya kadar ulaşan yarışmacı İbrahim Tuğsuz 500 bin TL'lik soru karşısında verdiği kararla herkesi şaşırttı.
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümü yine izleyiciyi ekran başına kilitledi.
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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, yarışmacı İbrahim Tuğsuz performansıyla dikkat çekti.
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Yarışmada daha önce bir süre akıl hastanesinde yattığını açıklayan yarışmacı İbrahim Tuğsuz, "En başta rahatsızlığımı ben fark ettim. Temizlik hastasıydım ve hastalanırım diye evden çıkmıyordum” diyerek obsesif bozukluğu olduğunu açıkladı.
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Sağlık sorunuyla ilgili yaptığı samimi açıklama ile dikkat çeken yarışmacı 500 bin TL değerindeki 11’inci soruya ulaşmayı başardı.
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