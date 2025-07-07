Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı hem itirafı hem de kararıylaherkesi şaşırttı

Yarışmada daha önce bir süre akıl hastanesinde yattığını açıklayan yarışmacı İbrahim Tuğsuz, "En başta rahatsızlığımı ben fark ettim. Temizlik hastasıydım ve hastalanırım diye evden çıkmıyordum” diyerek obsesif bozukluğu olduğunu açıkladı.