Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı seyirci yaktı!
Ekranların fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Batuhan Güre isimli yarışmacı bir soruda seyirci jokeri kullandı. ''Pisa Kulesi nerededir?'' sorusunu seyirciye soran yarışmacı, seyircinin yanıtına güvenince ters köşe oldu.
8 Ekim 2021 tarihli "Kim Milyoner Olmak İster" programının yeni bölümünde, her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar sorular karşısında ter döktü. Batuhan Güre isimli yarışmacı İtalya ile ilgili bir soruda seyirci joker hakkını kullandı. "Pisa Kulesi nerededir?" sorusunu seyirciye soran Güre, seyircinin yanıtına güvenerek ters köşe oldu. İşte yarışmacının şoke olduğu anlar...
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(Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan tüm sorular ve verilen cevaplar...)
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