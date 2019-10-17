Kimse Bilmez'in Sevda'sı, güzelliğiyle Instagram'ı salladı
ATV'de yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Sevda karakterine hayat veren Özgü Kaya, Instagram'da iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'de Sevda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özgü Kaya, yalnızca başarılı performansıyla değil, kusursuz yüz hatlarıyla da seyircinin gönlünü çeliyor.
İlk başrol deneyimini, Kimse Bilmez dizisiyle tadan 23 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'da da epey aktif.
İddialı pozlarıyla takipçilerini kendine hayran bırakan Kaya'nın fotoğraflarına, beğeni ve yorum yağıyor.