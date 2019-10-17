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  3. 17 Ekim 2019 09:56

Kimse Bilmez'in Sevda'sı, güzelliğiyle Instagram'ı salladı

ATV'de yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Sevda karakterine hayat veren Özgü Kaya, Instagram'da iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kimse Bilmez'in Sevda'sı, güzelliğiyle Instagram'ı salladı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'de Sevda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özgü Kaya, yalnızca başarılı performansıyla değil, kusursuz yüz hatlarıyla da seyircinin gönlünü çeliyor.

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Kimse Bilmez'in Sevda'sı, güzelliğiyle Instagram'ı salladı

İlk başrol deneyimini, Kimse Bilmez dizisiyle tadan 23 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'da da epey aktif.

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Kimse Bilmez'in Sevda'sı, güzelliğiyle Instagram'ı salladı

İddialı pozlarıyla takipçilerini kendine hayran bırakan Kaya'nın fotoğraflarına, beğeni ve yorum yağıyor.

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Kimse Bilmez'in Sevda'sı, güzelliğiyle Instagram'ı salladı

Instagram'da şimdiden 1 milyona yakın takipçisi bulunan başarılı oyuncu, ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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