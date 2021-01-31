Kırmızı Oda'dan Kefaret dizisine bomba transfer
Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisindeki sevilen oyuncu FOX TV'deki Kefaret dizisine transfer oldu. FOX TV'de yayımlanan Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizi Kefaret, Kırmızı Oda dizisinin başarılı oyuncusunu kaçırmadı.
Kırmızı Oda dizisi, her cuma akşamı seyirciyle buluşuyor. Başarılı performanslarıyla büyük beğeni toplayan dizideki ünlü isimler de hayran kitlelerini giderek büyütüyor.
FOX TV'de yayımlanan Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizi Kefaret, Kırmızı Oda dizisinin başarılı oyuncusunu kaçırmadı.
Kırmızı Oda dizisinde Alya'nın annesi Süreyya olarak izleyici ile buluşan ünlü isim, FOX TV'deki yeni dizisi ile izleyiciye merhaba demeye hazırlanıyor.