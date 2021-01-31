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  3. 31 Ocak 2021 00:00

Kırmızı Oda'dan Kefaret dizisine bomba transfer

Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisindeki sevilen oyuncu FOX TV'deki Kefaret dizisine transfer oldu. FOX TV'de yayımlanan Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizi Kefaret, Kırmızı Oda dizisinin başarılı oyuncusunu kaçırmadı.

Kırmızı Oda'dan Kefaret dizisine bomba transfer

Kırmızı Oda dizisi, her cuma akşamı seyirciyle buluşuyor. Başarılı performanslarıyla büyük beğeni toplayan dizideki ünlü isimler de hayran kitlelerini giderek büyütüyor. 

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Kırmızı Oda'dan Kefaret dizisine bomba transfer

FOX TV'de yayımlanan Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizi Kefaret, Kırmızı Oda dizisinin başarılı oyuncusunu kaçırmadı. 

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Kırmızı Oda'dan Kefaret dizisine bomba transfer

Kırmızı Oda dizisinde Alya'nın annesi Süreyya olarak izleyici ile buluşan ünlü isim, FOX TV'deki yeni dizisi ile izleyiciye merhaba demeye hazırlanıyor.

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Kırmızı Oda'dan Kefaret dizisine bomba transfer

Melis Cemre, Kefaret dizisinde Avukat Berna Dündar karakteri ile ekranlara gelecek. 

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