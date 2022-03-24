Kırmızı Oda’nın sevilen karakterinin gerçek kimliği açıklandı
Final yaparak ekranlara veda eden ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, dizide yer alan bir karakterin gerçek kimliğini paylaştı.
Diziye dönüşüp reyting rekorları kıran kitapların yazarı psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, Kırmızı Oda'nın sevilen karakterinin gerçek kimliğini açıkladı.
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Kırmızı Oda geçtiğimiz haftalarda final yapsa da diziye dair yanıtlanmamış sorular vardı.
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Özellikle dizideki Tuna karakterinin gerçek hayatta kim olduğu merak konusuydu.
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Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Tuna karakterinin gerçekte kim olduğunu ilk kez paylaştı.
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