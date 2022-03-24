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Kırmızı Oda’nın sevilen karakterinin gerçek kimliği açıklandı

Final yaparak ekranlara veda eden ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, dizide yer alan bir karakterin gerçek kimliğini paylaştı.

Kırmızı Oda’nın sevilen karakterinin gerçek kimliği açıklandı - Resim: 1

Diziye dönüşüp reyting rekorları kıran kitapların yazarı psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, Kırmızı Oda'nın sevilen karakterinin gerçek kimliğini açıkladı.

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Kırmızı Oda’nın sevilen karakterinin gerçek kimliği açıklandı - Resim: 2

Kırmızı Oda geçtiğimiz haftalarda final yapsa da diziye dair yanıtlanmamış sorular vardı.

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Kırmızı Oda’nın sevilen karakterinin gerçek kimliği açıklandı - Resim: 3

Özellikle dizideki Tuna karakterinin gerçek hayatta kim olduğu merak konusuydu.

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Kırmızı Oda’nın sevilen karakterinin gerçek kimliği açıklandı - Resim: 4

Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Tuna karakterinin gerçekte kim olduğunu ilk kez paylaştı.

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