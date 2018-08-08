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  3. 08 Ağustos 2018 07:26

Kıvanç Tatlıtuğ balık avı için 300 bin TL harcadı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, balık tutkusu için kendisine bir zodyak bot aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ balık avı için 300 bin TL harcadı

Yaz aylarında Göcek, Bodrum ve Marmaris’e demirlediği teknesinde olan Kıvanç Tatlıtuğ, balık tutkusu için kendisine bir de zodyak bot aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ balık avı için 300 bin TL harcadı

Zıpkın, ağ ve oltalarla doldurduğu ve tatilde balık avına çıktığı zodyak teknesini yenileyen Tatlıtuğ’un bu tekne için yaklaşık 300 bin lira ödediği öğrenildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ balık avı için 300 bin TL harcadı

Önceki gün Yalıkavak Marina’dan av malzemeleri aldıktan sonra ayrılırken görüntülenen oyuncu görüntülendiğini fark edince hızını arttırdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ balık avı için 300 bin TL harcadı

EKİPMAN FİYATI:

Nortstar bot: 23.500 euro (yaklaşık 143 bin TL)
Mercury motor (2 adet): 20.600 dolar (108 bin TL)
Navigasyon donanımıyla fiyat yaklaşık 300 bini buluyor.

Hürriyet/Cenker Tezel

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