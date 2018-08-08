Kıvanç Tatlıtuğ balık avı için 300 bin TL harcadı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, balık tutkusu için kendisine bir zodyak bot aldı.
Yaz aylarında Göcek, Bodrum ve Marmaris’e demirlediği teknesinde olan Kıvanç Tatlıtuğ, balık tutkusu için kendisine bir de zodyak bot aldı.
Zıpkın, ağ ve oltalarla doldurduğu ve tatilde balık avına çıktığı zodyak teknesini yenileyen Tatlıtuğ’un bu tekne için yaklaşık 300 bin lira ödediği öğrenildi.
Önceki gün Yalıkavak Marina’dan av malzemeleri aldıktan sonra ayrılırken görüntülenen oyuncu görüntülendiğini fark edince hızını arttırdı.