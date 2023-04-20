Kızılcık Şerbeti final mi yapacak? Akıbeti belli oldu
RTÜK'ün 5 hafta yayın durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Final yapacağı konuşulan dizinin akıbeti belli oldu.
Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi ağır bir cezayla karşı karşıya kalmıştı.
1 / 8
RTÜK, diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL para cezası kesti. Dizinin yeni bölümü yerine ''İslamofobi'' belgeseli yayınlandı.
2 / 8
Bu gelişmelerin üzerine Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddia edildi.
3 / 8
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bu sezon 32. bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanıyordu. Ancak 5 haftalık yasak bu sezonki bölüm sayısını 27'ye düşürdü.
4 / 8