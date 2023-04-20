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  4. Kızılcık Şerbeti final mi yapacak? Akıbeti belli oldu

Kızılcık Şerbeti final mi yapacak? Akıbeti belli oldu

RTÜK'ün 5 hafta yayın durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Final yapacağı konuşulan dizinin akıbeti belli oldu.

Kızılcık Şerbeti final mi yapacak? Akıbeti belli oldu - Resim: 1

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi ağır bir cezayla karşı karşıya kalmıştı. 

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Kızılcık Şerbeti final mi yapacak? Akıbeti belli oldu - Resim: 2

RTÜK, diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL para cezası kesti. Dizinin yeni bölümü yerine ''İslamofobi'' belgeseli yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti final mi yapacak? Akıbeti belli oldu - Resim: 3

Bu gelişmelerin üzerine Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddia edildi.

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Kızılcık Şerbeti final mi yapacak? Akıbeti belli oldu - Resim: 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bu sezon 32. bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanıyordu. Ancak 5 haftalık yasak bu sezonki bölüm sayısını 27'ye düşürdü.

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