Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz son hali ile şaşırttı

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde çektiği yemek videolarıyla ünlenen 12 kardeşten biri olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, son olarak yaptırdığı estetikler ve çıkardığı şarkıyla adından söz ettirmişti.