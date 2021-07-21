Kraliyette kriz! Prens Harry’den yeni hamle

Prens Harry'nin kaleme alacağı ve anılarını anlatacağı kitabında ailesinden kimleri hedef alacağı, kimleri "ateşe" atacağı da henüz bilinmiyor. Fakat gelecek yıl yayınlanması planlanan kitabın zamanlaması ile ilgili başka bir ayrıntı daha var. Harry'nin kitabı, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamalarıyla çakışıyor. Buckingham Sarayı kaynaklarına göre de bu durum, Kraliçe'yi de ailenin diğer üyelerini de kızdırdı.