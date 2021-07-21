Kraliyette kriz! Prens Harry’den yeni hamle
Prens Harry'nin 20 milyon dolara bir kitap anlaşması yaptığı ve anılarını kaleme alacağı bir kitap hazırlayacağı haberleri basına yansıdı.
Prens Harry'nin 20 milyon dolara bir kitap anlaşması yaptığı ve anılarını kaleme alacağı bir kitap hazırlayacağı haberleri basına yansıdı. Harry'nin "prens olarak doğan adamı değil dönüştüğüm adamı anlatacağım" dediği kitap daha şimdiden İngiliz kraliyet ailesini rahatsız etti. Oprah Winfrey, röportajında isim vermeden İngiliz kraliyet ailesini "ırkçılıkla" ve karısı Meghan Markle'ı intihar düşüncesine sürüklemekle suçlayan Prens Harry'nin, kitabında ne tür açıklamalar yapacağı ise merak konusu.
Prens Harry'nin kaleme alacağı ve anılarını anlatacağı kitabında ailesinden kimleri hedef alacağı, kimleri "ateşe" atacağı da henüz bilinmiyor. Fakat gelecek yıl yayınlanması planlanan kitabın zamanlaması ile ilgili başka bir ayrıntı daha var. Harry'nin kitabı, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamalarıyla çakışıyor. Buckingham Sarayı kaynaklarına göre de bu durum, Kraliçe'yi de ailenin diğer üyelerini de kızdırdı.
PLATİN JÜBİLE'YE DENK GELİYOR
2022'de tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak olan Kraliçe'nin platin jubilesinin, Harry'nin kitabının gölgesinde kalacağı konuşuluyor. Hatta Harry'nin kitabının piyasaya çıkacağı tarihin de kasıtlı biçimde bu özel kutlamaya denk getirildiği ileri sürülüyor. Yine Saray kaynaklarına göre, Kraliçe 2. Elizabeth, Platin Jubilesi'si için torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'e gönderdiği davetiyeyi de iptal edebilir.
'HARRY'NİN TABUTUNA SON ÇİVİ'
Bu gelişmelerle ilgili bazı iddialar da ortalıkta dolaşmaya ve basına yansımaya başladı. Kraliyet ailesi üzerine yazdıkları haberlerle tanınan uzmanlar, bu anı kitabıyla Harry'nin tabutuna son çivinin de çakıldığını ileri sürüyor. Uzmanlara göre aile üyeleri Harry'nin kitabında neler yazacağını, kimleri ateş hattına bırakacağını merak ediyor. Bir başka deyişle Prens Harry'nin 2022 yılında piyasaya çıkacak olan kitabı, İngiliz kraliyet ailesi için yeni bir korku kaynağı.