Kurtlar Vadisi Esther'i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle göz kamaştırdı
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nde Esther Hirch karakteriyle hafızalara kazınan Sinem Yıldırım son haliyle beğeni topladı.
Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde rol alan her bir karakter deyim yerindeyse efsaneleşti.
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Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde rol alan her bir karakter deyim yerindeyse efsaneleşti.
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Dizide Tombalacı Mehmet'in karısı Esther Hirch karakterine hayat veren Sinem Yıldırım, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bırakmıştı.
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Dizide Polat Alemdar'ın düşmanı olup da ölmeyen nadir karakterlerden biridir Esther Hirch.
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