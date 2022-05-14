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  4. Kurtlar Vadisi Esther'i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Kurtlar Vadisi Esther'i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nde Esther Hirch karakteriyle hafızalara kazınan Sinem Yıldırım son haliyle beğeni topladı.

Kurtlar Vadisi Esther'i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle göz kamaştırdı - Resim: 1

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde rol alan her bir karakter deyim yerindeyse efsaneleşti.

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Kurtlar Vadisi Esther'i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle göz kamaştırdı - Resim: 2

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde rol alan her bir karakter deyim yerindeyse efsaneleşti.

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Kurtlar Vadisi Esther'i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle göz kamaştırdı - Resim: 3

Dizide Tombalacı Mehmet'in karısı Esther Hirch karakterine hayat veren Sinem Yıldırım, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bırakmıştı.

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Kurtlar Vadisi Esther'i Sinem Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle göz kamaştırdı - Resim: 4

Dizide Polat Alemdar'ın düşmanı olup da ölmeyen nadir karakterlerden biridir Esther Hirch.

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