Kurtlar Vadisi Exxen'de başlayacak mı?
2003 yılında Kurtlar Vadisi adıyla yayın hayatına başlayan efsana dizi, 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu adıyla izleyici karşısına çıkmaya devam etmişti. Acun Ilıcalı'nın projesi olan Exxen'de Konuşanlar ve Sihirli Annem'in yer almasının ardından Kurtlar Vadisi'nin de başlayacğaı iddia edildi.
KURTLAR VADİSİ EXXEN'DE BAŞLAYACAK MI? Kurtlar Vadisi dizisi için Acun Ilıcalı ve Necati Şaşmaz'ın bir araya geldiği iddia edildi. Exxen'de ses getirecek bir projeye imza atmak isteyen Ilıcalı'nın Kurtlar Vadisi'nin getirmeyi planladığı söyleniyor. Ancak bu iddialara henüz resmi bir açıklama gelmedi.
KURTLAR VADİSİ PUSU 300. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Polat Alemdar, küresel güçler ve hanedanlarına karşı verdiği zorlu mücadelede artık bir yolun daha sonuna gelmiştir. Karun önderliğindeki Büyük Konsey Toplantısı yapılacaktır ve Gölge'nin kaderi bu toplantıya bağlıdır. Diğer yandan Safiye ve Cahit'in düğünü de bu toplantı ile aynı tarihe denk gelir. Karun, armageddon timini kullanarak Polat'a bir tuzak kurar. Armageddon timinin yeni komutanı olarak tayin ettiği Gölge ve Ariel de bu tuzağın bir parçasıdır. Kuzuzade Ailesi'nin büyük düğümü Fehmi'nin Zeynep'le evlenmek üzere çıktıkları tekne yolculuğunda çözülür. Yusuf ve Zeynep'le ilgili büyük sırrı öğrenen Fehmi'nin ailesiyle çıktığı tekne yolculuğundaki asıl amacı belli olur.
KURTLAR VADİSİ HAKKINDA Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, mafya ve politik dizisidir. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayınlanmıştır. Son sezonundaysa (2005) Pana Film, dizinin yayını için Kanal D ile anlaşmıştır. 4 sezon boyunca 29 Aralık 2005 tarihine kadar sürmüştür ve toplam 97 bölümden oluşmaktadır. 18 Haziran 2003'e kadar olan 20 bölüm boyunca (1. sezon) Çarşamba günleri sonrasında ise Perşembe günleri yayınlanmıştır.