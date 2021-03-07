Kurtlar Vadisi hayranları işte bunu beklemiyordu
Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan yapımlarından birisi olan Kurtlar Vadisi dizisinin, 'Kurtlar Vadisi Kaos' olarak ekranlara geri döneceği iddia edilmişti. Ortaya çıkan detaylar Kurtlar Vadisi Kaos’u bekleyen herkesi şaşkına çevirdi. Olayın perde arkasını ilk kez öğreneceksiniz…
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi dizisinin 'Kurtlar Vadisi Kaos' olarak yeniden izleyecinin karşısına çıkacağı iddia edilmişti.
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Kurtlar Vadisi hayranları ise büyük bir sabırsızlıkla Kurtlar Vadisi Kaos’un yayınlanacağı günü araştırmaya başlamıştı.
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Ancak gazeteci Ali Eyüboğlu’nun paylaştığı bilgiler Kurtlar Vadisi hayranlarını şaşkına çevirdi.
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Gelin o detaylara hep birlikte bakalım…
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