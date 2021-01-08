  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Ocak 2021 22:10

Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi Kaos'un başlama tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi hayranlarının karşısına yeniden çıkmak için geri sayıyor. Polat Alemdar karakteriyle yıllarca takipçilerinin gönlüne taht kuran Necati Şaşmaz hayranlarına geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti. Kurtlar vadisinin ekranlara döneceğini açıklayan Şaşmaz Şubat ayını işaret etmişti.

1/ 8
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

Şubat ayı yaklaşırken diziyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Kurtlar Vadisi ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi Kaos'un tanıtım videosu da yayınlandı. Dizinin ilk tanıtım fragmanı sosyal medyaya düşerken Kurtlar Vadisi'nin en eski oyuncularından Erhan Ufak dizi hakkında konuştu.

2/ 8
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

NECATİ ŞAŞMAZ DİZİ HAKKINDA ŞU DETAYLARI PAYLAŞTI
"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız...

3/ 8
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM