Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?
Kurtlar Vadisi Kaos'un başlama tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor.
Kurtlar Vadisi hayranlarının karşısına yeniden çıkmak için geri sayıyor. Polat Alemdar karakteriyle yıllarca takipçilerinin gönlüne taht kuran Necati Şaşmaz hayranlarına geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti. Kurtlar vadisinin ekranlara döneceğini açıklayan Şaşmaz Şubat ayını işaret etmişti.
Şubat ayı yaklaşırken diziyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Kurtlar Vadisi ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi Kaos'un tanıtım videosu da yayınlandı. Dizinin ilk tanıtım fragmanı sosyal medyaya düşerken Kurtlar Vadisi'nin en eski oyuncularından Erhan Ufak dizi hakkında konuştu.
NECATİ ŞAŞMAZ DİZİ HAKKINDA ŞU DETAYLARI PAYLAŞTI
"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız...