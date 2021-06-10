Kuruluş Osman'a damgasını vuran ''müjde''
Togay ve Camuha'yı Moğol Valisi Yargıcı'nın elinden kaçıran Osman Bey, esirleri Söğüt'e getirdi. Şeyh Edebalı'nın kısas tavsiyesine uyan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını almış oldu.
Osman Bey'in bu hamlesi Moğol Valisi Yargıcı'yı son derece rahatsız etti. Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak isteyen Yargıcı, yolladığı elçiyle üç yıllık verginin üç gün içinde ödenmesini talep etti. Moğol elçisi Nikola ile de görüşerek destek sözü verdi ve Osman Bey'le mücadele etmesi için kendisine altın gönderileceğini müjdeledi.
Kuracağı ordu için hazırlanmaya başlayan Nikola, Kayı Obası'na yerleştirdiği ajanı Zoe'den son gelişmeleri öğrenirken, Osman Bey ise Selçuklu Sultanı'ndan gelen mesajla Nikola'ya gönderilecek altınlardan haberdar oldu. Derhal harekete geçen Osman Bey, altınların Bizans komutanı Mikis tarafından teslim alınmasının ardından alpleriyle birlikte baskın yaptı ve ganimeti ele geçirdi.
Nikola, altınların Osman Bey tarafından ele geçirilmesi ile büyük hayal kırıklığı yaşadı ve üzerine İmparator tarafından İznik'e çağırıldı. Nikola'yı karşılayan İmparatorun oğlu Mikael, kendisine son bir şans verildiğini söylerken Osman Bey'e ve Türklere karşı geliştirilen yeni planın detaylarını açıkladı. Bölge tekfurlarının askerleri ile bir sınır hattı oluşturulacağını söyleyen Mikael, Trakya birlikleri komutanı Dukas ve ordusunun da uç bölgesine sevk edileceğini söyledi.
Nikola, İnegöl'e dönerek tekfurları imparatorun planı hakkında bilgilendirdi. Bilecik Tekfuru Leo, Osman Bey'le buluşarak durumu aktardı ve bölgeye sevk edilen yeni ordusunun bilgisini verdi.