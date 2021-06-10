Kuruluş Osman'a damgasını vuran ''müjde''

Osman Bey'in bu hamlesi Moğol Valisi Yargıcı'yı son derece rahatsız etti. Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak isteyen Yargıcı, yolladığı elçiyle üç yıllık verginin üç gün içinde ödenmesini talep etti. Moğol elçisi Nikola ile de görüşerek destek sözü verdi ve Osman Bey'le mücadele etmesi için kendisine altın gönderileceğini müjdeledi.