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  4. Kutsal ağaca sarılıp çıplak poz veren fenomen başına iş açtı

Kutsal ağaca sarılıp çıplak poz veren fenomen başına iş açtı

Rus sosyal medya fenomeni Alina Yoga, Bali'de kutsal bir ağacın önünde çırılçıplak poz verdi. Yoga'nın tepki çeken fotoğrafları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kutsal ağaca sarılıp çıplak poz veren fenomen başına iş açtı - Resim: 1

Alina, fotoğrafı instagram hesabından paylaştıktan sonra Balili olan bir takipçisi fotoğrafı görüp polise haber verdi.

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Kutsal ağaca sarılıp çıplak poz veren fenomen başına iş açtı - Resim: 2

Bali kanunlarına göre bu davranışı ile suç işleyen Alina'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Yakalanması durumunda beş yıl hapis veya ağır para cezası alacak.

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Kutsal ağaca sarılıp çıplak poz veren fenomen başına iş açtı - Resim: 3

Babakan tapınağında bulunan 700 yıllık ağaç yerel halk tarafından kutsal olarak görülüyor. İnsanlar ağacın önünde durup dualarının kabul olması için gözyaşı döküyor.

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Kutsal ağaca sarılıp çıplak poz veren fenomen başına iş açtı - Resim: 4

Öte yandan yaptığı hatayı far etmesinin ardından fenomen sosyal medya hesabından Balili takipçilerinden ve yerel halktan özür diledi.

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