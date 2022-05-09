Kutsal ağaca sarılıp çıplak poz veren fenomen başına iş açtı
Rus sosyal medya fenomeni Alina Yoga, Bali'de kutsal bir ağacın önünde çırılçıplak poz verdi. Yoga'nın tepki çeken fotoğrafları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Alina, fotoğrafı instagram hesabından paylaştıktan sonra Balili olan bir takipçisi fotoğrafı görüp polise haber verdi.
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Bali kanunlarına göre bu davranışı ile suç işleyen Alina'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Yakalanması durumunda beş yıl hapis veya ağır para cezası alacak.
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Babakan tapınağında bulunan 700 yıllık ağaç yerel halk tarafından kutsal olarak görülüyor. İnsanlar ağacın önünde durup dualarının kabul olması için gözyaşı döküyor.
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Öte yandan yaptığı hatayı far etmesinin ardından fenomen sosyal medya hesabından Balili takipçilerinden ve yerel halktan özür diledi.
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