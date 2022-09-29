Küvette çırılçıplak poz veren Rita Ora nefes kesti

YÖNETMEN SEVGİLİSİYLE NİŞANLANDI

Güzel şarkıcı, geçen ay film yapımcısı ve yönetmen sevgilisi Taika Waititi ile yüzük takmıştı. Rita, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada erkek arkadaşına aşık olduğunu ve onu çok sevdiğini söyledi.