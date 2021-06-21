Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın kızıl güzeli Aslıhan Güner sahilde görüntülendi
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın kızıl güzeli Aslıhan Güner, sahilde sere serpe güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile tatil sezonunu açtı.
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Çift, Torba'daki lüks bir hotelde görüntülendi. Erken saatlerde otelin kumsalına inen çiftten Güner denize girmeyi tercih ederken, Mert Kılıç ise telefonla görüşme yaptı.
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33 yaşındaki güzel oyuncu, doğal halleriyle beğeni topladı.
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Kuzey Yıldızı'nın bitmesinin ardından çok sevilen kızıl saçlarını kahverengi yapan Aslıhan Güner bir sonraki projesinin Kars'ta olduğunu söylemişti.
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