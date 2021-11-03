Lezbiyen olduğunu açıklamıştı... Ünlü isim nişanlandı
Lezbiyen olduğunu açıklayan ABD’li oyuncu Kristen Stewart, katıldığı bir televizyon programında iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu.
Prenses Diana’yı canlandırdığı Spencer filmiyle beyaz perdede boy gösteren başarılı oyuncu Kristen Stewart, sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu.
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Yaklaşık iki yıldır beraber olan çiftin en kısa zamanda nikah masasına oturacağı öne sürüldü.
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SiriusXM’in The Howard Stern Show programına katılan 31 yaşındaki başarılı oyuncu Stewart, nişanlısı Dylan ile evleneceklerinin altını çizdi.
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Oyuncu, "Alacakaranlık" serisinin filmlerinde Bella karakteriyle dünyaca ünlenmişti.
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