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Listede 3 Türk var: Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu

2022 yılı geride kalırken yapılan oylama ile ''dünyanın en güzel 100 kadını'' belli oldu. İşte dünyanın en güzel 100 kadını...

Listede 3 Türk var: Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu - Resim: 1

Dünyanın birçok ülkesinden yüzbinlerce kişi tarafından Independent Critics'nin listesine 50 binden fazla aday önerildi. Yapılan oylamalar sonucunda binlerce isim elenirken aday sayısı bine indi.

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Listede 3 Türk var: Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu - Resim: 2

"Dünyanın en güzel kadınları" listesini belirlemek için yüz binlerce oy kulanıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı liste son halini alarak 2022'nin en güzel isimlerinin yer aldığı 100 kişilik liste ortaya çıktı.  

İşte dünyanın en güzel 100 kadını...

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Listede 3 Türk var: Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu - Resim: 3

100. Natalie Portman

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Listede 3 Türk var: Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu - Resim: 4

99. Priyanka Chopra

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