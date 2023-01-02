Listede 3 Türk var: Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu

"Dünyanın en güzel kadınları" listesini belirlemek için yüz binlerce oy kulanıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı liste son halini alarak 2022'nin en güzel isimlerinin yer aldığı 100 kişilik liste ortaya çıktı.

İşte dünyanın en güzel 100 kadını...