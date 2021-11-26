Madonna Instagram'a savaş açtı: Yarı çıplak fotoğraflarını yeniden paylaştı

Platformun "Meme ucunun görünmesini" gerekçe gösterdiğini söyleyen Madonna şunları ekledi: Bir kadının vücudunun meme ucu hariç her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hâlâ hayrete düşürüyor. Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen meme ucu!