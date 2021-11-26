Madonna Instagram'a savaş açtı: Yarı çıplak fotoğraflarını yeniden paylaştı
ABD'li ünlü şarkıcı Madonna, fotoğraflarını kaldırması nedeniyle Instagram'a savaş açtı.
Bir gece önce aynı fotoğrafları emojisiz paylaşan Madonna, Instagram kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görüntülerin platformdan kaldırıldığını söyledi.
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Pop yıldızı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Instagram'ın uyarı veya bildirimde bulunmadan kaldırdığı fotoğrafları yeniden yayımlıyorum.
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Platformun "Meme ucunun görünmesini" gerekçe gösterdiğini söyleyen Madonna şunları ekledi: Bir kadının vücudunun meme ucu hariç her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hâlâ hayrete düşürüyor. Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen meme ucu!
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Şarkıcı bunun yeni bir "cinsiyetçilik, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığı" örneği olduğunu söyledi.
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