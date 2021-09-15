Madonna tuvaletten paylaştı ortalık yıkıldı: Bu ne hal?

Gecenin sonunda Madonna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ise şoke etti. Filtreyi abartan Madonna göğüs dekoltesiyle de dikkat çekti. Madonna tuvalete girip yaptığı paylaşımla ise dalga konusu oldu. Madonna'nın poposunun görüntüsü "Bu ne hal" dedirtti.