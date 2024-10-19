MasterChef mutfağını karıştıracak skandal: Nigar'ın eşinin Hakan'ı tehdit ettiği mesaj ortaya çıktı
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de Nigar ile Hakan arasındaki gerilim başka bir boyuta taşındı. Hakan, Nigar'ın eşi tarafından tehdit mesajları aldığını iddia ederek o mesajı sosyal medyadan yayınladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de Mavi Takım'da bireysel dokunulmazlığı kazanan Hakan, 3. eleme adayı olarak Nigar'ın adayı söyledi.
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Geçtiğimiz günlerde kural ihlali yaptığı için Hakan'dan tepki gören Nigar'ı potaya gönderen Hakan ise tepki çekmişti.
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Hakan, "Şöyle bir durum var, artık birbirimizle olan sorunlar geçmişten gelen bir şeyler var, şöyle tarttığı zaman burada kaybedilebilir kazanılabilir ama doğru yoldan sapmamak gerektiğini düşünüyorum; Nigar abla demek istiyorum" demişti.
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Duygusal anlar yaşayan Nigar, gözyaşlarını tutamazken Hakan'ın gülerek izlemesi seyircileri kızdırmıştı ve birçok eleştiri almıştı.
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