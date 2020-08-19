MasterChef'te Eray ve Serhat birbirine girdi!
16 kişilik ana kadro seçimlerinin tamamlandığı MasterChef Türkiye 2020'de mavi ve kırmızı takım ilk kez karşı karşıya geldi. Yarışmacılardan Eray ve Serhat arasında gergin anlar yaşandı.
TV8’de yayınlanan yarışma programı 'MasterChef Türkiye 2020', dün akşam 29'uncu bölümüyle ekrana geldi. 16 kişilik ana kadro yarışmacılarının seçildiği yarışmada mavi ve kırmızı takım ilk kez kozlarını paylaştı.
5 ADET YEMEK YAPTILAR
Beş adet yemek belirleyen şefler yarışmacılardan sırasıyla; kabak çorbası, baklava hamurundan mantarlı börek, ılık manda kaymağı ile semizotu salatası, dana nuar ve polenta son olarak da şeftalili parfe yapmasını istedi.
İlk kez takım halinde hareket eden yarışmacılar şeflerin belirlediği yaz konsepti yemeklerini bir saatte yapmaya çalıştı. Zaman zaman zor anların yaşandığı yarışmada takımlar arasında tansiyon da yükseldi.