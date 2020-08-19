MasterChef'te Eray ve Serhat birbirine girdi!

5 ADET YEMEK YAPTILAR

Beş adet yemek belirleyen şefler yarışmacılardan sırasıyla; kabak çorbası, baklava hamurundan mantarlı börek, ılık manda kaymağı ile semizotu salatası, dana nuar ve polenta son olarak da şeftalili parfe yapmasını istedi.