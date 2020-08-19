  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Ağustos 2020 09:48

MasterChef'te Eray ve Serhat birbirine girdi!

16 kişilik ana kadro seçimlerinin tamamlandığı MasterChef Türkiye 2020'de mavi ve kırmızı takım ilk kez karşı karşıya geldi. Yarışmacılardan Eray ve Serhat arasında gergin anlar yaşandı.

MasterChef'te Eray ve Serhat birbirine girdi!

TV8’de yayınlanan yarışma programı 'MasterChef Türkiye 2020', dün akşam 29'uncu bölümüyle ekrana geldi. 16 kişilik ana kadro yarışmacılarının seçildiği yarışmada mavi ve kırmızı takım ilk kez kozlarını paylaştı.

1/ 9
MasterChef'te Eray ve Serhat birbirine girdi!

5 ADET YEMEK YAPTILAR
Beş adet yemek belirleyen şefler yarışmacılardan sırasıyla; kabak çorbası, baklava hamurundan mantarlı börek, ılık manda kaymağı ile semizotu salatası, dana nuar ve polenta son olarak da şeftalili parfe yapmasını istedi.

2/ 9
MasterChef'te Eray ve Serhat birbirine girdi!

İlk kez takım halinde hareket eden yarışmacılar şeflerin belirlediği yaz konsepti yemeklerini bir saatte yapmaya çalıştı. Zaman zaman zor anların yaşandığı yarışmada takımlar arasında tansiyon da yükseldi.

3/ 9
MasterChef'te Eray ve Serhat birbirine girdi!

EN BAŞARILI YEMEĞİ MAVİ TAKIM YAPTI
Bir saatin sonunda yemeklerini şeflere servis eden mavi takım ve kırmızı takım büyük heyecan yaşadı. Çekişmeli geçen yarışı kazanan 3-2’lik skorla Tanya’nın yönettiği mavi takım oldu.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM