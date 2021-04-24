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  4. Masumlar Apartmanı’nda ortalık fena karışacak

Masumlar Apartmanı’nda ortalık fena karışacak

TRT 1 ekranlarının kuşkusuz en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, her yeni bölümüyle olay olacak.

TRT 1 ekranlarında Salı akşamı soluksuz izlenen Masumlar Apartmanı büyük ilgi ve beğeniyle takip edilmeyi sürdürüyor.

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Masumlar Apartmanı dizisi güçlü oyuncu kadrosu sayesinde ilk bölümünden bugüne dek beğeni toplamayı ve takdir edilmeyi başarıyor.

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Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi 27 Nisan Salı günü 31. bölümüyle karşımızda olacak.

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Diziyi izleyenler çoğu zaman 'acaba daha ne olabilir?' sorusunu sormadan duramıyor.

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