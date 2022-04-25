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  4. Masumlar Apartmanı hayranlarına kötü haber! Final tarihi belli oldu

Masumlar Apartmanı'nın final tarihi belli oldu

TRT 1 ekranlarında 2020'de yayın hayatına başlayan sevilen dizi Masumlar Apartmanı'ndan hayranlarını üzen haber geldi. B

Masumlar Apartmanı'nın final tarihi belli oldu - Resim: 1

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden hayranlarını üzen haber geldi. 

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Masumlar Apartmanı'nın final tarihi belli oldu - Resim: 2

Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı final tarihini açıkladı.

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Masumlar Apartmanı'nın final tarihi belli oldu - Resim: 3

Sosyal medyada, dizideki karakterlerin performanslarıyla viral olduğu Masumlar Apartmanı, final kararıyla hayranlarını üzdü.

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Masumlar Apartmanı'nın final tarihi belli oldu - Resim: 4

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı finalini 71. bölüm olarak belirledi. 

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