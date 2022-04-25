Masumlar Apartmanı'nın final tarihi belli oldu
TRT 1 ekranlarında 2020'de yayın hayatına başlayan sevilen dizi Masumlar Apartmanı'ndan hayranlarını üzen haber geldi. B
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden hayranlarını üzen haber geldi.
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Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı final tarihini açıkladı.
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Sosyal medyada, dizideki karakterlerin performanslarıyla viral olduğu Masumlar Apartmanı, final kararıyla hayranlarını üzdü.
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı finalini 71. bölüm olarak belirledi.
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