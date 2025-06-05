Mauro Icardi ile China Suarez'in aşk tatilinde Wanda Nara sürprizi
Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez ile aşk tatili tüm hızıyla gelirken, Wanda Nara cephesinden sürpriz bir haber geldi. Wanda Nara soluğu Icardi ile Suarez'in tatil yaptıkları noktada aldı...
Sezon başında yaşadığı sakatlık sonrasında eski eşi Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren ve davaları hala devam ederken yeni sevgilisi China Suarez ile nişanlanan Mauro Icardi güzel nişanlısı China Suarez ile Ibiza tatiline çıkmıştı.
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Icardi ile Suarez'in aşk tatilinden sosyal medyaya yansıyan karelerde ünlü çiftin dudak dudağa aşk yaşadığı anlar olay olmuştu.
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Ibiza'da bir tekne turuna çıkan Mauro Icardi ile China Suarez, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Aşk dolu anlar yaşayan Mauro Icardi, China Suárez’i öpücüklere boğarken, ünlü oyuncu da o anları kırmızı kalp emojisiyle sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
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