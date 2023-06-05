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  4. Megan Fox iç çamaşırlı pozuyla geri döndü!

Megan Fox iç çamaşırlı pozuyla geri döndü!

Bir süredir sosyal medya detoksu yapan Megan Fox, olay bir fotoğrafla geri döndü.

Megan Fox iç çamaşırlı pozuyla geri döndü! - Resim: 1

Dünyaca ünlü yıldızlarından biri olan Megan Fox, son dönemde özel hayatıyla çok konuşuluyordu.

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Megan Fox iç çamaşırlı pozuyla geri döndü! - Resim: 2

Aşkı için terapiye giden Fox, bir süre önce göğüslerini yaptırarak hayranlarından tepki görmüştü.

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Megan Fox iç çamaşırlı pozuyla geri döndü! - Resim: 3

Dismorfik bozukluğu olduğunu açıklayan Fox, vücudu hakkında hiçbir zaman iyi hissetmediğini ve kendi bedeninde daha rahat hissetmek için sürekli çaba gösterdiğini itiraf ederek olay oldu.

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Megan Fox iç çamaşırlı pozuyla geri döndü! - Resim: 4

"Vücudumu sevmedim"
Bu açıklamadan sonra sosyal medya detoksu yapan Fox'tan iddialı pozlar geldi. Minicik iç çamaşırlarıyla koltuğa uzanan Megan Fox sadece vücudunu paylaşarak dikkat çekti.

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