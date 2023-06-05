Megan Fox iç çamaşırlı pozuyla geri döndü!
Bir süredir sosyal medya detoksu yapan Megan Fox, olay bir fotoğrafla geri döndü.
Dünyaca ünlü yıldızlarından biri olan Megan Fox, son dönemde özel hayatıyla çok konuşuluyordu.
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Aşkı için terapiye giden Fox, bir süre önce göğüslerini yaptırarak hayranlarından tepki görmüştü.
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Dismorfik bozukluğu olduğunu açıklayan Fox, vücudu hakkında hiçbir zaman iyi hissetmediğini ve kendi bedeninde daha rahat hissetmek için sürekli çaba gösterdiğini itiraf ederek olay oldu.
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"Vücudumu sevmedim"
Bu açıklamadan sonra sosyal medya detoksu yapan Fox'tan iddialı pozlar geldi. Minicik iç çamaşırlarıyla koltuğa uzanan Megan Fox sadece vücudunu paylaşarak dikkat çekti.
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