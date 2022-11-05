Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini beğenmemişti: MasterChef Tunahan'ın yeni adresi belli oldu

İŞTE YENİ İŞİ

Şimdilerde Moda'da bulunan bir kafede çalışan Tunahan Ak'ın, kafenin ortağı da olduğu iddia edildi. Uzun yıllar çikolata imalathanesinde çalışan Tunahan Ak, Kadıköy'deki kafede tatlı ve kahve satışı yapıyor.

Bolu'da 4 sene yatılı okuyan MasterChef eski yarışmacısı, ilk turdaki şaşkın ve dalgın tavırlarıyla şefleri gülme krizine sokmuştu.