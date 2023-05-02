Melek Mosso yaşadıklarını anlattı: 10 yaşında kadın oldum
Şarkıcı Melek Mosso, katıldığı bir programda çocukluğuna dair samimi itiraflarda bulundu.
Melek Mosso, katıldığı programda nasıl bir çocukluk yaşadığını anlattı. Ünlü şarkıcının sözlerinde '10 yaşında kadın oldum' ifadesi dikkat çekti.
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Şarkıcı Melek Mosso, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu.
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Mosso, katıldığı programda tüm samimiyetiyle çocukluk yıllarında yaşadığı olayları anlattı.
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"Hiç çocuk olmadım, keşke o kadar çabuk büyümeseydim." diyen ünlü şarkıcı, çocukluk yıllarında yaşadığı çaresizlikleri anlattı:
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