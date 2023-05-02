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  4. Melek Mosso yaşadıklarını anlattı: 10 yaşında kadın oldum

Melek Mosso yaşadıklarını anlattı: 10 yaşında kadın oldum

Şarkıcı Melek Mosso, katıldığı bir programda çocukluğuna dair samimi itiraflarda bulundu.

Melek Mosso yaşadıklarını anlattı: 10 yaşında kadın oldum - Resim: 1

Melek Mosso, katıldığı programda nasıl bir çocukluk yaşadığını anlattı. Ünlü şarkıcının sözlerinde '10 yaşında kadın oldum' ifadesi dikkat çekti.

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Melek Mosso yaşadıklarını anlattı: 10 yaşında kadın oldum - Resim: 2

Şarkıcı Melek Mosso, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu.

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Melek Mosso yaşadıklarını anlattı: 10 yaşında kadın oldum - Resim: 3

Mosso, katıldığı programda tüm samimiyetiyle çocukluk yıllarında yaşadığı olayları anlattı.

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Melek Mosso yaşadıklarını anlattı: 10 yaşında kadın oldum - Resim: 4

"Hiç çocuk olmadım, keşke o kadar çabuk büyümeseydim." diyen ünlü şarkıcı, çocukluk yıllarında yaşadığı çaresizlikleri anlattı:

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