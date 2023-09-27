Melek Mosso'nun mutlu günü! Bir gecede hem nişan hem kına yaptı
Ünlü şarkıcı Melek Mosso bir süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile nişanlandı. Ekim ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, aile arasındaki nişan töreninin ardından kına gecesi yaptı.
Vursalar Ölmem, Sabahçı Kahvesi, Yıllar Affetmez ve İlletim gibi şarkılardaki başarılı yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melek Mosso, uzun süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile nişanlandı.
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Günlerdir hazırlık yapan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Başarılı şarkısı nişanında beyaz uzun bir elbise tercih ederken Sağdıç da siyah takım elbise giydi.
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Ekim ayında nikah masasına oturacak olan ikili, nişanın ardından bir de kına gecesi yaptı. Mosso kınasında da bordo ve altın sarısı renklerin hakim olduğu bir bindallı tercih etti.
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Başarılı şarkısı hem nişan hem de kına gecesinden görüntüleri Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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