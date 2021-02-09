Melisa Sözen’den evlilik açıklaması
Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisindeki 'Alya' performansıyla adından söz ettiren Melisa Sözen, Cihangir'de objektiflere yansıdı.
Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisindeki 'Alya' performansıyla adından söz ettiren Melisa Sözen, Cihangir'de objektiflere yansıdı.
"BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİYDİ"
Arkadaşıyla market alışverişine çıktığını söyleyen oyuncu, 'Kırmızı Oda' dizisindeki başarısı hatırlatılınca, "Benim için çok güzeldi. Dizinin kendisini çok seviyordum, hem çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte çalıştığım için ayrıca kıymetliydi. 12 bölümün sonunda veda ettim" dedi.
"TELEVİZYONDA KADINLAR ÖN PLANDA"
Son dönemde yapılan dizilerin içerisinde farklı olduğu söylenmesine Sözen, "Güzel yanlarından bir tanesi sürekli kendisini yenileyen bir iş. Dizi içerisinde bir sürü hikaye var. Dolayısıyla dinamik tutuyor seyirciyi... Farklı hikayeler izliyoruz" diye konuştu.
"Televizyon izleyecek vaktim olmuyor" diyen Sözen, "Yeni yeni televizyonda neler var diye bakıyorum. Çok güzel projeler gördüm. Bu senenin en güzel yanı hemen hemen her kanalda kadınların ön planda olduğu, kadın hikayelerini izlediğimiz ve çok iyi oyunculuklar izlediğimiz bir yıl. O açıdan çok mutluyum" dedi.