Melisa Sözen’den evlilik açıklaması

"Televizyon izleyecek vaktim olmuyor" diyen Sözen, "Yeni yeni televizyonda neler var diye bakıyorum. Çok güzel projeler gördüm. Bu senenin en güzel yanı hemen hemen her kanalda kadınların ön planda olduğu, kadın hikayelerini izlediğimiz ve çok iyi oyunculuklar izlediğimiz bir yıl. O açıdan çok mutluyum" dedi.