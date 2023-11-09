Melisa Sözen'in yeni imajı olay oldu, gören tanıyamadı
Ekranların güzel oyuncularından Melisa Sezen uzun saçlarından vazgeçip kısa saçlı yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıkınca herkesi şaşırtmayı başardı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Sözen imaj değişikliğiyle şaşırttı.
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Daha önce 'Çemberimde Gül Oya', 'Bir Bulut Olsam', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kırmızı Oda' gibi dizilerde rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Sözen son olarak Netflix projesinde yer almıştı.
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Harun Tekin ile birlikte olan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat çeken Melisa Sözen imajıyla adından söz ettirdi.
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Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi.
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