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Melisa Sözen'in yeni imajı olay oldu, gören tanıyamadı

Ekranların güzel oyuncularından Melisa Sezen uzun saçlarından vazgeçip kısa saçlı yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıkınca herkesi şaşırtmayı başardı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Melisa Sözen'in yeni imajı olay oldu, gören tanıyamadı - Resim: 1

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Sözen imaj değişikliğiyle şaşırttı.

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Melisa Sözen'in yeni imajı olay oldu, gören tanıyamadı - Resim: 2

Daha önce 'Çemberimde Gül Oya', 'Bir Bulut Olsam', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kırmızı Oda' gibi dizilerde rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Sözen son olarak Netflix projesinde yer almıştı.

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Melisa Sözen'in yeni imajı olay oldu, gören tanıyamadı - Resim: 3

Harun Tekin ile birlikte olan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat çeken Melisa Sözen imajıyla adından söz ettirdi.

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Melisa Sözen'in yeni imajı olay oldu, gören tanıyamadı - Resim: 4

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi.

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