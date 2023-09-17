Merve Boluğur bu sefer ''erkeği'' için süslenip paylaştı
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor ama paylaşımlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor... Son olarak "erkeği"nin özel günü için süslenerek paylaşım yapan Merve Boluğur tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan, yaşadığı kısa süreli evliliğin ardından kendini sosyal medyaya veren ünlü oyuncu Merve Boluğur köpeği için özel bir doğum günü partisi düzenleyerek. Bu doğum günü partisinden görüntüleri sosyal medyasından paylaştı.
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Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı yapımlarda yer alan Merve Boluğur, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
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Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Boluğur'un paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
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Mert Aydın ile 44 gün süren evliliğinin ardından özel hayatıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur, sosyal medyada da oldukça aktif.
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