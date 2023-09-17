Merve Boluğur bu sefer ''erkeği'' için süslenip paylaştı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan, yaşadığı kısa süreli evliliğin ardından kendini sosyal medyaya veren ünlü oyuncu Merve Boluğur köpeği için özel bir doğum günü partisi düzenleyerek. Bu doğum günü partisinden görüntüleri sosyal medyasından paylaştı.