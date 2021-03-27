Merve Boluğur'un 'dekoltesine sevgilisinden olay yorum!
Yeni bir aşka yelken açtığını duyuran ancak sevgilisinin adını paylaşmayan Merve Boluğur, yayınladığı fotoğraflarla gündeme gelmeyi sürdürüyor.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
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Geçtiğimiz günlerde kimliği belli olmayan sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Boluğur, yine yayınladığı başka bir kareyle dikkat çekti.
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Boluğur, erkek arkadaşıyla yer aldığı bu fotoğrafı, "Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın ya!" notunu düştü.
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