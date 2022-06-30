Meryem Uzerli bomba gibi bir diziyle geliyor! Partneri belli oldu

Uzer karakterine hayat verecek olan oyuncunun kim olacağı merak konusuydu. Rol, Burak Berkay Akgül’ün oldu. Akgül “Ru” da annesi kanser hastası, üstün zekalı bir gence hayat verecek. Yakında çekimleri başlayacak dizide Şevval Sam, Emre Karayel, Derya Alabora, Zafer Algöz ve Hira Koyuncuoğlu gibi ünlü isimler rol alacak.