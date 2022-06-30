Meryem Uzerli bomba gibi bir diziyle geliyor! Partneri belli oldu
Bir süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, Disney Plus'ta yayınlanacak "Ru" dizisi ile seyirci ile buluşacak.
Medyapım’ın 14 Haziran’da Türkiye pazarına girecek olan Disney Plus için çekeceği Ru dizisinin hazırlıkları sürüyor.
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Meryem Uzerli’nin başrolünü oynayacağı dizi Urla’da çekilecek.
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Senaryosu çok beğenilen dizide hayallerinin peşinden gidip restoran açan ve eşinin ihanetiyle sarsılan Reyan adlı bir kadına hayat verecek olan Meryem Uzerli, dizide yaşça genç biriyle aşk yaşayacak.
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Uzer karakterine hayat verecek olan oyuncunun kim olacağı merak konusuydu. Rol, Burak Berkay Akgül’ün oldu. Akgül “Ru” da annesi kanser hastası, üstün zekalı bir gence hayat verecek. Yakında çekimleri başlayacak dizide Şevval Sam, Emre Karayel, Derya Alabora, Zafer Algöz ve Hira Koyuncuoğlu gibi ünlü isimler rol alacak.
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