Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla büyüledi
Geçmiş yıllarda canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli katıldığı bir galada derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı.
Dubai'deki "dünyanın en güzel binası" olan Gelecek Müzesi (Museum of the Future), gala yaptı.
1 / 29
Gecenin konuklarından Meryem Uzerli şıklığıyla göz kamaştırdı.
2 / 29
Meryem Uzerli geçmiş yıllarda Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'u canlandırarak ün kazanmıştı.
3 / 29
Yıllarca devam eden dizinden ayrılan Meryem Uzerli bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.
4 / 29