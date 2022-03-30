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  4. Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla büyüledi

Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla büyüledi

Geçmiş yıllarda canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli katıldığı bir galada derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla büyüledi - Resim: 1

Dubai'deki "dünyanın en güzel binası" olan Gelecek Müzesi (Museum of the Future), gala yaptı.

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Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla büyüledi - Resim: 2

Gecenin konuklarından Meryem Uzerli şıklığıyla göz kamaştırdı.

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Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla büyüledi - Resim: 3

Meryem Uzerli geçmiş yıllarda Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'u canlandırarak ün kazanmıştı.

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Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla büyüledi - Resim: 4

Yıllarca devam eden dizinden ayrılan Meryem Uzerli bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.

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