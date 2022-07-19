Mine Tugay bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Tugay'ın paylaşımını binlerce beğeni aldı.
En son Gülümse Kaderine dizisindeki Neval rolüyle seyircilerle buluşan Mine Tugay, her paylaşımı gündem olan Instagram paylaşımlarına devam ediyor.
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Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle akılları alan Mine Tugay yine yaptı yapacağını...
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Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu tatiline devam ediyor.
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Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, her paylaşımıyla olay oluyor.
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