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  4. Mine Tugay bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti

Mine Tugay bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti

Ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Tugay'ın paylaşımını binlerce beğeni aldı.

Mine Tugay bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti - Resim: 1

En son Gülümse Kaderine dizisindeki Neval rolüyle seyircilerle buluşan Mine Tugay, her paylaşımı gündem olan Instagram paylaşımlarına devam ediyor. 

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Mine Tugay bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti - Resim: 2

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle akılları alan Mine Tugay yine yaptı yapacağını...

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Mine Tugay bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti - Resim: 3

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu tatiline devam ediyor. 

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Mine Tugay bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti - Resim: 4

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, her paylaşımıyla olay oluyor.

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