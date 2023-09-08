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  4. Mine Tugay köpeğiyle havuz keyfi yaptı; sosyal medya yıkıldı

Mine Tugay köpeğiyle havuz keyfi yaptı; sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyada paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu Mine Tugay, bu sefer havuzda köpeğiyle keyif yaptığı anları paylaştı.

Mine Tugay köpeğiyle havuz keyfi yaptı; sosyal medya yıkıldı - Resim: 1

44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medyanın aktif ünlülerinden. Tugay, yaz sezonunun sonuna gelirken, kucağında köpeğiyle bikinili pozlarını paylaştı.

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Mine Tugay köpeğiyle havuz keyfi yaptı; sosyal medya yıkıldı - Resim: 2

Son olarak Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Defne karakteriyle boy gösteren Tugay, bikinisini giyip havuza girdi.

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Mine Tugay köpeğiyle havuz keyfi yaptı; sosyal medya yıkıldı - Resim: 3

Havuzda köpeğiyle poz veren oyuncuya gelen yorumlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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Mine Tugay köpeğiyle havuz keyfi yaptı; sosyal medya yıkıldı - Resim: 4

Fotoğraflarına beğeni yağan Tugay'a bazı takipçileri "Hav hav" yazdı.

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