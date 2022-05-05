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  4. Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı

Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı

Vatanım Sensin, Medcezir, Saygı, Hakan Muhafız dizileriyle tanınan Miray Taner zayıflama sırrını verdi.

Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı - Resim: 1

Vatanım Sensin, Medcezir, Saygı, Hakan Muhafız dizileriyle tanınan Miray Taner zayıflama sırrını verdi.

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Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı - Resim: 2

TRT 1’in sevilen dizisi “Kara Tahta” ile seyirci karşısına çıkan Miray Daner, Re Touch Mag dergisinin mayıs sayısı için poz verdi ve samimi açıklamalarda bulundu. 

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Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı - Resim: 3

Daner, dizideki karakteri ‘Irmak’ın hayatındaki zorluklar karşısında pes etmediğini, savaştığını söyledi.

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Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı - Resim: 4

Daner, “Maalesef ataerkil bir toplumda yaşadığımız için biz kadınlar toplumsal yaşamda hak ettiğimiz saygıyı görebilmek, özgürce yaşayabilmek gibi birçok konuda mücadele veriyoruz" diye konuştu. 

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