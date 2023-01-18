Müge Anlı'da gündem olmuştu: Adını Ezel Bayraktar diye değiştiren Ömer aradığı Eyşan'ı buldu

Canlı yayında paraları yediğini itiraf eden çakma Ezel, "Parayı çalmadım. Onlar bana verdi. Faizini yemek için verdiler. Ben de parayı yedim. İhtiyaçlarım için kullandım. Benim bir kariyerim var. Oyunculuk eğitimi aldım. Tatile de gittim.