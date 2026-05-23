Müge Anlı'da temizlik görevlisinin 150 bin TL maaş iddiası ortalığı karıştırdı
kızlarının tediye ikramiyeleriyle ayda 150 bin TL maaş aldığını iddia etmesi sosyal medyada infial yarattı. İstihbaratçı yalanıyla 2 milyon TL dolandırılan ailenin maaş iddiası Müge Anlı'yı bile şaşırttı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, akılalmaz bir dolandırıcılık hikayesinin yanı sıra ortaya atılan astronomik bir maaş iddiasıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde yaşayan Niyazi ve Emeti Y. çiftinin, kayıp kızları Büşra ve Derya'yı aramak için programa başvurması, izleyenleri şaşkına çeviren detayları gün yüzüne çıkardı.
Ailenin anlattıklarına göre; kendisini "istihbarat infaz görevlisi" olarak tanıtan Mustafa isimli şahıs, Büşra ve Derya'yı ağına düşürdü. Kızlarından 7 aydır haber alamayan çaresiz anne-baba, bu süreçte sahte istihbaratçı tarafından toplam 2 milyon TL dolandırıldıklarını belirterek Müge Anlı'dan yardım istedi. Ancak programda asıl infial yaratan konu, kayıp kızların mesleği ve kazandıkları iddia edilen aylık gelir oldu.
Kızlarının bir devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığını ifade eden aileye, Müge Anlı "Ne kadar maaş alıyordu?" sorusunu yöneltti. Ailenin verdiği rakamlar ise stüdyoda adeta soğuk duş etkisi yarattı.
Kızlarının aylık asgari 86 bin TL kazandığını belirten aile, devlet kurumu statüsü gereği dönem dönem alınan "ilave tediye" (ikramiye) ödemeleriyle bu rakamın bazı aylarda 150 bin TL'ye kadar çıktığını iddia etti. Bu rakamlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, "Doktorlar ayda 150 bin lira alıyor... Bir temizlik görevlisi nasıl bu kadar çok kazanabiliyor?" diyerek ekran başındaki milyonların aklındaki soruyu dile getirdi.