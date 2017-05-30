Mustafa Ceceli'nin yeni aşkı
Ünlü şarkıcı 9 senelik evliliğini bitirdikten sonra kalbini yeni bir aşka açtı.
Şarkıcı Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi, oğlunun annesi Sinem Hanım’dan 5 gün önce boşandı.Oturdukları evi eski eşine verdi ve 3 milyon lira da tazminat ödedi.
Mustafa Ceceli, boşanma nedeni olarak 'Birbirimizin tarzını beğenmiyorduk. Neyim varsa eşimindir, aile bütünlüğümüzü bozmayacağız' açıklaması yaptı.
Ceceli çok geçmeden kalbini yeni bir aşka açtı.
Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın haberine göre 37 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyetenin havalı güzellerinden 34 yaşındaki Selin İmer ile aşk yaşıyor.