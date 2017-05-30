SON DAKİKA
ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Mayıs 2017 23:07

Mustafa Ceceli'nin yeni aşkı

Ünlü şarkıcı 9 senelik evliliğini bitirdikten sonra kalbini yeni bir aşka açtı.

Mustafa Ceceli'nin yeni aşkı

Şarkıcı Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi, oğlunun annesi Sinem Hanım’dan 5 gün önce boşandı.Oturdukları evi eski eşine verdi ve 3 milyon lira da tazminat ödedi.

1/ 10
Mustafa Ceceli'nin yeni aşkı

Mustafa Ceceli, boşanma nedeni olarak 'Birbirimizin tarzını beğenmiyorduk. Neyim varsa eşimindir, aile bütünlüğümüzü bozmayacağız' açıklaması yaptı.

2/ 10
Mustafa Ceceli'nin yeni aşkı

Ceceli çok geçmeden kalbini yeni bir aşka açtı.

Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın haberine göre 37 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyetenin havalı güzellerinden 34 yaşındaki Selin İmer ile aşk yaşıyor.

3/ 10
Mustafa Ceceli'nin yeni aşkı

Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in yeni samimi fotoğrafları ortaya çıktı.

4/ 10