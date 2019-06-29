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  3. 29 Haziran 2019 11:45

Mustafa Sandal Emina Jahovic’le tatile çıktı

Mustafa Sandal Melis Sütşurup ile olan 7 aylık ilişkisini bitirmesinin ardından eski eşi Emin Jahovic ve oğullarıyla tatile çıktı. Tatil için Göcek'i tercih eden eski eşler birlikte paylaşım yapmaktan kaçındı. .

Mustafa Sandal Emina Jahovic’le tatile çıktı

Haziran 2018'de 10 yıllık evliliklerine nokta koyan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, çocuklarının mutluluğu için görüşmeyi sürdürdü.

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Mustafa Sandal Emina Jahovic’le tatile çıktı

Mustafa Sandal'ın sosyetik aşkı Melis Sütşurup yüzünden iki yabancı kesilen ikili, oğulları Yavuz ve Yaman için iletişimlerini koparmadı.

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Mustafa Sandal Emina Jahovic’le tatile çıktı

Eski eşler, önceki gün de çocuklarıyla Göcek tatiline çıktı. Melis Sütşurup'la 7 aylık aşkı geçtiğimiz günlerde sona eren Sandal, ayrılık sonrası çocuklarıyla moral depoladı.

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Mustafa Sandal Emina Jahovic’le tatile çıktı

Emina Jahovic'e ise eski eşiyle çıktığı tatilde annesi Senija Jahovic, yengesi Dusica Türkcan ve yeğenleri eşlik etti.

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