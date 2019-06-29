Mustafa Sandal Emina Jahovic’le tatile çıktı
Mustafa Sandal Melis Sütşurup ile olan 7 aylık ilişkisini bitirmesinin ardından eski eşi Emin Jahovic ve oğullarıyla tatile çıktı. Tatil için Göcek'i tercih eden eski eşler birlikte paylaşım yapmaktan kaçındı. .
Haziran 2018'de 10 yıllık evliliklerine nokta koyan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, çocuklarının mutluluğu için görüşmeyi sürdürdü.
Mustafa Sandal'ın sosyetik aşkı Melis Sütşurup yüzünden iki yabancı kesilen ikili, oğulları Yavuz ve Yaman için iletişimlerini koparmadı.
Eski eşler, önceki gün de çocuklarıyla Göcek tatiline çıktı. Melis Sütşurup'la 7 aylık aşkı geçtiğimiz günlerde sona eren Sandal, ayrılık sonrası çocuklarıyla moral depoladı.