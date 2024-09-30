Nagihan Karadere'yi kızdıran survivor sorusu

Acun Ilıcalı, konseyde Nagihan Karadere'nin düelloda yarışamayacağını ve bu nedenle veda edeceğini açıkladığında, Nagihan bu karara itiraz etmiş ve ortam bir anda gerilmişti. Ancak Nagihan'ın ısrarla yarışmaya devam etme isteği karşısında Ilıcalı, ona şans tanımayı kabul etmişti. Bu gelişmenin ardından Nagihan, haftanın en kötü performansı olarak 3. eleme adayı olmuştu. Düelloya sakat çıkmak zorunda kaldığı için gözyaşlarını tutamayan Nagihan Karadere, "Öncelikle sevenlerimden özür diliyorum. Onların benden beklentileri vardı. Bu sezon başıma gelenler gerçekten çok zor. Her şeye razıyım. Rakibim çok güçlü ve onunla mücadele etmekten gurur duyuyorum. Sonuç ne olursa olsun, sakatlığımla diskalifiye olup gitmek istemedim. Yürüyerek burada olacağım ve kendimi riske atmadan elimden geleni yapmaya çalışacağım" demişti.