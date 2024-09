Nagihan Karadere'yi kızdıran survivor sorusu

Çıktığı düelloda elenen Nagihan, "Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim, her şeye rağmen iyi ki burada kalmışım. Çok zor şeyler yaşadım gerçekten. Benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü her şey burada. Mentalim çok kuvvetlidir ama mental olarak da gerçekten bittim. Savaşmak, gideceksem de böyle gitmek istedim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için" ifadelerini kullanmıştı. Son dönemlerde adı Survivor 2025 ekibinde geçen Nagihan Karadere sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.