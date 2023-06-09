  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya ikiye bölündü

Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya ikiye bölündü

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade başarılı oyunculuğunu sahnelere taşımak isteyip Umut Timur ile düet yaptı. Ancak ünlü ismin performansı sosyal medyayı ikiye böldü.

Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 1

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. 

1 / 61
Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 2

Güzelliği ile de büyük beğeni toplayan Cavadzade şarkı çıkardı.

2 / 61
Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 3

Umut Timur ile düet yapan Cavadzade Çarçur isimli şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

3 / 61
Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 4

Ünlü isme olumlu ve olumsuz yorumlar yapıldı. Cavadzade’nin bazı takipçileri "Sen Şahika'sın kendine gel", "Olmuş mu sence" derken bazı takipçileri ise "Kendi güzel sesi güzel", "Her yetenek mi olur bir insanda" yorumunu yaptı.

4 / 61