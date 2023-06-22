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  4. Nesrin Cavadzade'nin cesur dekeltesi düğüne damgasını vurdu

Nesrin Cavadzade'nin cesur dekeltesi düğüne damgasını vurdu

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin düğünü için oldukça cesur bir kıyafet seçen güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, düğünde tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.

Nesrin Cavadzade'nin cesur dekeltesi düğüne damgasını vurdu - Resim: 1

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade rol arkadaşı Eda Ece'nin düğününe annesi ile birlikte katıldı. 

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Nesrin Cavadzade'nin cesur dekeltesi düğüne damgasını vurdu - Resim: 2

Şıklığı ile göz dolduran güzel oyuncu resmen baş döndürdü. 

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Nesrin Cavadzade'nin cesur dekeltesi düğüne damgasını vurdu - Resim: 3

Göğüs kısmını incilerle kapatan güzel oyuncu kusursuz fiziğini ortaya koydu. 

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Nesrin Cavadzade'nin cesur dekeltesi düğüne damgasını vurdu - Resim: 4
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