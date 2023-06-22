Nesrin Cavadzade'nin cesur dekeltesi düğüne damgasını vurdu
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin düğünü için oldukça cesur bir kıyafet seçen güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, düğünde tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.
Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade rol arkadaşı Eda Ece'nin düğününe annesi ile birlikte katıldı.
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Şıklığı ile göz dolduran güzel oyuncu resmen baş döndürdü.
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Göğüs kısmını incilerle kapatan güzel oyuncu kusursuz fiziğini ortaya koydu.
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