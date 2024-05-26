Netflix 2023'ün en popüler yapımlarını açıkladı

Netflix, geçen yılın ikinci yarısına (Temmuz-Aralık) ilişkin izlenme rakamlarını açıkladı ve içeriğin 90 milyar saat boyunca yayınlandığını ortaya çıkardı. Platformda yeni yapımlar yıl içerisinde dikkat çekse de Gossip Girl (49 milyon), Gilmore Girls (45 milyon) ve Grey's Anatomy (51 milyon) gibi hayranların favorisi olan eski diziler de milyonlarca izlenmeye devam etti.