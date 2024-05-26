Netflix 2023'ün en popüler yapımlarını açıkladı
Netflix, 2023'ün en büyük hitlerini ortaya çıkaran yeni izlenme rakamlarını açıkladı.
Netflix, geçen yılın ikinci yarısına (Temmuz-Aralık) ilişkin izlenme rakamlarını açıkladı ve içeriğin 90 milyar saat boyunca yayınlandığını ortaya çıkardı. Platformda yeni yapımlar yıl içerisinde dikkat çekse de Gossip Girl (49 milyon), Gilmore Girls (45 milyon) ve Grey's Anatomy (51 milyon) gibi hayranların favorisi olan eski diziler de milyonlarca izlenmeye devam etti.
En çok izlenme sayısına ulaşan dizi aslında Netflix'in popüler Japon manga dizisi One Piece'in canlı aksiyon uyarlamasıydı. Ağustos 2023'te ekranlara gelerek izlenme rekorları kırmış ve 71 milyon 600 bin kez izlenerek 541 milyon 900 bin saat gibi etkileyici bir rakama ulaşmıştı.
Netflix'in hazırladığı listede ilk 10'daki yapımlar şu şekilde sıralanıyor:
10. The Lincoln Lawyer: Sezon 5