Netflix Türkiye'nin en çok izlenen dizileri belli oldu:
Netflix Türkiye'de 11-17 Eylül haftasında en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Listenin zirvesinde bir Türk yapımı var...
10. Virgin River
Yeni bir başlangıç yapmak isteyen pratisyen hemşire, Los Angeles'tan Kuzey Kaliforniya'daki ücra bir kasabaya taşınır. Burada onu çeşitli sürprizler beklemektedir.
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9. Perşembe Dulları
Sosyetik bir camiada yaşayan Teresa, kocası ile iki yakın arkadaşını ölü bulur. Gerçeklerle birlikte karanlık sırlar da gün yüzüne çıkar.
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8. Kim Bu Erin Carter?
Britanyalı bir kadının Barselona'daki sakin yaşamı, bir süpermarketteki silahlı soygunun ardından açığa çıkan şiddet dolu gizli geçmişi yüzünden altüst olur.
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7. Terzi: 2. Sezon
Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.
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