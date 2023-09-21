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  4. Netflix Türkiye'nin en çok izlenen dizileri belli oldu:

Netflix Türkiye'nin en çok izlenen dizileri belli oldu:

Netflix Türkiye'de 11-17 Eylül haftasında en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Listenin zirvesinde bir Türk yapımı var...

Netflix Türkiye'nin en çok izlenen dizileri belli oldu: - Resim: 1

10. Virgin River

Yeni bir başlangıç yapmak isteyen pratisyen hemşire, Los Angeles'tan Kuzey Kaliforniya'daki ücra bir kasabaya taşınır. Burada onu çeşitli sürprizler beklemektedir.

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Netflix Türkiye'nin en çok izlenen dizileri belli oldu: - Resim: 2

9. Perşembe Dulları

Sosyetik bir camiada yaşayan Teresa, kocası ile iki yakın arkadaşını ölü bulur. Gerçeklerle birlikte karanlık sırlar da gün yüzüne çıkar.

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Netflix Türkiye'nin en çok izlenen dizileri belli oldu: - Resim: 3

8. Kim Bu Erin Carter?

Britanyalı bir kadının Barselona'daki sakin yaşamı, bir süpermarketteki silahlı soygunun ardından açığa çıkan şiddet dolu gizli geçmişi yüzünden altüst olur.

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Netflix Türkiye'nin en çok izlenen dizileri belli oldu: - Resim: 4

7. Terzi: 2. Sezon

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

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