Netflix'in üst düzey ismi itiraf etti: Hepimizi yönlendirmişler!
Dijital içerik platformu Netflix hakkındaki "izleyici kasti olarak yönlendiriyor" iddiası doğru çıktı. Açıklama Netflix'in üst düzey isminden geldi.
Türkiye'de son dönemde yaptığı zamlarla gündeme gelen Netflix'in üst düzey ismi, izleyicileri nasıl yönlendirdiklerini itiraf etti.
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Netflix'in Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eunice Kim, online içerik platformunun izleyicileri nasıl yönlendirdiğini anlattı.
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ABD'nin saygın gazetelerinden Los Angeles Times'a konuşan Kim, abonelerin izleme alışkanlıklarını mercek altına aldıklarını ve bunları analiz ederek ona göre içerikler sunduklarını söyledi.
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Kim, "Biz işimizi kolay gibi gösteriyoruz fakat aslında çok da kolay değil. Bizim için çok basit sinyaller, daha fazla içerik izlemeniz ve bize bundan hoşlandığınızı göstermeniz, yani tüm filmi bitirmeniz ya da sonunda beğenmenizdir" dedi.
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