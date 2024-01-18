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  4. Netflix'ten itiraf: Meğer ne izleyeceğimizi biz değil o seçiyormuş

Netflix'in üst düzey ismi itiraf etti: Hepimizi yönlendirmişler!

Dijital içerik platformu Netflix hakkındaki "izleyici kasti olarak yönlendiriyor" iddiası doğru çıktı. Açıklama Netflix'in üst düzey isminden geldi.

Netflix'in üst düzey ismi itiraf etti: Hepimizi yönlendirmişler! - Resim: 1

Türkiye'de son dönemde yaptığı zamlarla gündeme gelen Netflix'in üst düzey ismi, izleyicileri nasıl yönlendirdiklerini itiraf etti.

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Netflix'in üst düzey ismi itiraf etti: Hepimizi yönlendirmişler! - Resim: 2

Netflix'in Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eunice Kim, online içerik platformunun izleyicileri nasıl yönlendirdiğini anlattı.

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Netflix'in üst düzey ismi itiraf etti: Hepimizi yönlendirmişler! - Resim: 3

ABD'nin saygın gazetelerinden Los Angeles Times'a konuşan Kim, abonelerin izleme alışkanlıklarını mercek altına aldıklarını ve bunları analiz ederek ona göre içerikler sunduklarını söyledi. 

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Netflix'in üst düzey ismi itiraf etti: Hepimizi yönlendirmişler! - Resim: 4

Kim, "Biz işimizi kolay gibi gösteriyoruz fakat aslında çok da kolay değil. Bizim için çok basit sinyaller, daha fazla içerik izlemeniz ve bize bundan hoşlandığınızı göstermeniz, yani tüm filmi bitirmeniz ya da sonunda beğenmenizdir" dedi. 

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